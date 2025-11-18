Intervistato da Tuttosport per discutere a proposito della situazione di casa Juventus, il direttore sportivo Pierpaolo Marino ha preso in causa anche l'Inter, squadra che indica tra le papabili alla vittoria finale. "Parliamo di una squadra senza campioni. Questa rosa non può vincere - dice sulla squadra di Luciano Spalletti -. E sul mercato si poteva costruire meglio. Non è solo quest’estate il problema, da tempo ci sono lacune: penso al reparto offensivo. Lottare per i primi quattro posti è possibile, ma sono convinto che per vincere Napoli, Inter e Milan abbiano qualcosa in più".

Cosa deve fare a gennaio la Juve?

"Sulla carta è semplice: gli va preso un leader per reparto, pure davanti. Aggrapparsi al rilancio di Vlahovic per me ha poco senso: credo che per la Juve, al netto ei discorsi di circostanza, sia un capitolo chiuso. Gennaio è un mese complicato, prendere dei fuoriclasse non è facile. Ma i bianconeri hanno uno scarto da non trascurare rispetto alle altre big: basti pensare all'Inter, che può permettersi di avere delle riserve del valore di Bonny ed Esposito davanti".