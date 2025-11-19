Piccolo allarme in casa Inter e non solo per le condizioni di Dumfries. Da valutare anche Zielinski, uscito acciaccato dai 90 minuti di Malta, nei quali è pure stato decisivo con gol e assist con la sua Polonia.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, infatti, proprio l'ex Napoli, al termine del match dell'altra sera, aveva riferito di non essere completamente a posto: "Non ha senso lamentarsi ormai ma il campo non era adatto a un contesto internazionale. Spero di riprendermi alla svelta perché ho molto fastidio", aveva detto Zielinski, avvertendo dolore a un polpaccio e alla schiena. Stamattina sarà visitato ad Appiano: al momento non c’è un vero e proprio allarme in casa Inter, tanto è vero che non sono stati fissati ancora gli esami strumentali. A seconda di come si sentirà il giocatore, sarà studiato un programma di recupero. Al derby mancano quattro giorni, il tempo sembrerebbe sufficiente per smaltire il doppio fastidio, ma è meglio aspettare le prossime 24 ore per confermare le gerarchie del centrocampo: eventualmente, in assenza del titolare Mkhitaryan, sarebbe Petar Sucic a beneficiare della promozione al cospetto dell’idolo Modric".

Sarebbe un vero peccato considerando che - secondo la rosea - Chivu avrebbe avuto come idea proprio quella di schierare Zielinski dal 1', visto lo stato psico-fisico che sta vivendo particolarmente brillante. Il polacco sta ripagando la fiducia del tecnico e resta il favorito per sostituire Mkhitaryan nel derby. Ma tutto passa dai controlli di oggi.

