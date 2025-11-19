Piccolo allarme in casa Inter e non solo per le condizioni di Dumfries. Da valutare anche Zielinski, uscito acciaccato dai 90 minuti di Malta, nei quali è pure stato decisivo con gol e assist con la sua Polonia.
Come spiega la Gazzetta dello Sport, infatti, proprio l'ex Napoli, al termine del match dell'altra sera, aveva riferito di non essere completamente a posto: "Non ha senso lamentarsi ormai ma il campo non era adatto a un contesto internazionale. Spero di riprendermi alla svelta perché ho molto fastidio", aveva detto Zielinski, avvertendo dolore a un polpaccio e alla schiena. Stamattina sarà visitato ad Appiano: al momento non c’è un vero e proprio allarme in casa Inter, tanto è vero che non sono stati fissati ancora gli esami strumentali. A seconda di come si sentirà il giocatore, sarà studiato un programma di recupero. Al derby mancano quattro giorni, il tempo sembrerebbe sufficiente per smaltire il doppio fastidio, ma è meglio aspettare le prossime 24 ore per confermare le gerarchie del centrocampo: eventualmente, in assenza del titolare Mkhitaryan, sarebbe Petar Sucic a beneficiare della promozione al cospetto dell’idolo Modric".
Sarebbe un vero peccato considerando che - secondo la rosea - Chivu avrebbe avuto come idea proprio quella di schierare Zielinski dal 1', visto lo stato psico-fisico che sta vivendo particolarmente brillante. Il polacco sta ripagando la fiducia del tecnico e resta il favorito per sostituire Mkhitaryan nel derby. Ma tutto passa dai controlli di oggi.
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 09:24 TS - Inter, lo dicono i numeri: Bonny è il miglior ricambio della Serie A
- 09:10 GdS - Chivu riabbraccia il blocco azzurro e altri tre. All'appello ne manca solo uno
- 08:56 Moriero: "Il derby ti resta dentro. Inter più forte, Dimarco decisivo. E Chivu è stato bravissimo soprattutto in una cosa. Lo scudetto del 1998..."
- 08:42 GdS - Zielinski brilla e Chivu lo vede titolare nel derby. Ma c'è un piccolo allarme...
- 08:29 GdS - Dumfries, situazione più complicata del previsto: Carlos Augusto si scalda per il derby
- 08:15 GdS - Mercato Inter, Frendrup arriva a gennaio? Marotta e Ausilio valutano. E per l'estate...
- 08:00 L'Under 19 di Bollini batte la Polonia a Catania: in campo i nerazzurri Mosconi e Iddrissou
- 00:00 Dumfries e il dubbio derby: tre opzioni e un grosso sì
- 23:57 Marino: "La Juve non può vincere: ha uno scarto importante, basti pensare all'Inter"
- 23:45 Svizzera ai Mondiali, Akanji: "Nel girone vorrei sfidare l'Argentina". Poi Ricardo Rodriguez lo 'rimprovera'
- 23:44 Abodi: "Norvegia più forte di noi. Ora tregua alle critiche, ci interessa solo l'Italia ai Mondiali"
- 23:29 Ferrari, DG Fiorentina: "Stadio, a Milano il Comune ha fatto di tutto per aiutare i club. A Firenze no"
- 23:15 Fenucci, AD Bologna: "Gli stadi tema prioritario. Ma in Italia senza l'intervento pubblico si fatica"
- 23:02 Mondiali 2026, definite le fasce per i playoff UEFA: per l'Italia in semifinale doppio possibile déjà-vu
- 22:48 Alla Svizzera di Akanji basta un pari in Kosovo per volare ai Mondiali. Passaporto anche per Scozia e Austria
- 22:33 Eranio: "Derby, l'Inter resta la squadra da battere. Chivu ha portato qualche idea nuova"
- 22:18 UEFA Women’s Europa Cup, Piovani: "Tante assenze, ma dobbiamo crederci. Servirà la partita perfetta"
- 22:04 De Siervo: "La Champions ha tolto popolarità alla Serie A. Rischiamo di diventare le prequalifiche della F1"
- 21:50 Bisseck cuore d'oro: donazione importante per i bambini svantaggiati di Colonia
- 21:36 Uva: "Euro 2032, solo l'Allianz Stadium al momento ha i parametri. Poi sono in 12 per quattro posti"
- 21:23 Maldini non si sbilancia: "Il derby è strano, ma non determina il risultato finale"
- 21:08 Serena: "Stupito da Chivu, per Esposito nessuna responsabilità". Poi 'consiglia' Brozovic alla Juventus
- 20:54 Piatek spinge il suo Milan: "Sta facendo belle cose, gli auguro di vincere lo scudetto"
- 20:39 Ganz: "L'Inter mi cedette al Milan, segnai in un derby ed esultai. Volevo togliermi qualche sassolino"
- 20:25 Galliani elegge i derby più belli da dirigente del Milan: "I due della semifinale di Champions del 2003"
- 20:10 Bisseck: "Felice di essere importante per l'Inter, punto al Mondiale. Mercato? Cerco di ignorare tutto"
- 19:57 Svizzera, caccia al pass Mondiale: Akanji titolare nello scontro al vertice contro il Kosovo
- 19:43 Giulini e gli italiani del Cagliari: "Seba Esposito una grande promessa. Caprile? Ecco cosa gli auguro"
- 19:29 Stringara: "Il derby sarà una bella partita, aperta a tutto. Ecco cosa ha portato Chivu all'Inter"
- 19:14 Ludi: "Nico Paz ora pensi a questa stagione, non vogliamo distrazioni. Fabregas, prematuro parlare di futuro"
- 19:00 Rivivi la diretta! "IO GIRO L'ITALIA PER TE", ospite INTER CLUB BOSTON. Verso il DERBY: DUMFRIES in dubbio
- 18:47 Santi: "Negli anni ho imparato cosa sia l'Inter. Non abbiamo ancora vinto ciò che sogniamo di vincere"
- 18:35 Roma, Soulé vola basso: "Lo scudetto è un sogno di tutti, ma è ancora presto per parlarne"
- 18:21 Bookies - Inter candidata al miglior attacco anche a fine stagione. Per la miglior difesa Roma la più indicata
- 18:07 Braglia: "Inter più forte, Milan più organizzato. Chivu mi piace, ma aspettiamo per i paragoni"
- 17:52 Sky - Dumfries resta in dubbio per il derby contro il Milan: l'olandese continua a sentire il fastidio alla caviglia sinistra
- 17:38 Dalla Turchia - Il Galatasaray torna su Calhanoglu: da Istanbul pronti a riprovare l'affondo
- 17:24 Sky - Inter, allenamento concluso: Lautaro in gruppo, domani altri arrivi. In attacco torna Thuram dall'inizio
- 17:10 Bellinazzo: "Nuovo San Siro, entriamo nel concetto di 'piattaforma'. Dovrà essere uno stadio di qualità più che di proprietà"
- 16:56 Sky - Milan, Rabiot punta l'Inter: oggi primo allenamento in gruppo. E in tre hanno anticipato il rientro
- 16:42 Bastoni: "Lautaro leader che si fa aiutare, io mi prendo un merito. Finale? Il calcio dà sempre un'altra occasione"
- 16:28 Fiorentina, Ferrari: "Per uno stadio nuovo serve una proprietà forte e decisiva. A Firenze non è stato come a Milano"
- 16:14 Caressa: "Se si libera dalla paura, per l'Italia sarà abbastanza naturale andare ai Mondiali"
- 16:00 Milan, Tare: "I derby non si giocano, si vincono. Sarei un bugiardo a dire che non voglio lo scudetto"
- 15:45 Mondiale U17, l'Italia vola ai quarti: Uzbekistan battuto, Campaniello protagonista con una doppietta
- 15:31 Vlasic: "L'Italia è una squadra fortissima, spero vada Mondiale. Deve solo trovare un po' di equilibrio"
- 15:17 I bookies credono in Chivu: Inter campione d'inverno. Nerazzurri favoriti anche per la vittoria finale
- 15:03 D'Ambrosio: "L'Inter è cambiata mentalmente al Mondiale per Club. Chivu? Ha tante chance di alzare qualche trofeo"
- 14:49 Inter Women, operazione rimonta contro l'Hacken: appuntamento a domani, dove vedere il match
- 14:35 Bologna, Cambiaghi: "Scudetto? No, è troppo. Supercoppa italiana, non dico nulla..."
- 14:21 Perinetti: "L'Inter è la squadra che può rappresentare meglio l'Italia in Europa. Credo potesse vincere più scudetti"
- 14:07 Fabregas sui colleghi: "Chivu sta facendo molto bene. Con Conte al Chelsea rischiavo di svenire"
- 13:53 Moretto: "Percassi rassegnati a perdere Lookman. Sul nigeriano c'è il Galatasaray: al lavoro con l'entourage"
- 13:39 Thuram: "La pioggia, il gol e la festa in Duomo: seconda stella momento incredibile". Darmian: "L'Inter è responsabilità"
- 13:24 Totti vola basso sulla sua Roma: "Le squadre favorite per lo scudetto sono Inter, Napoli e Milan"
- 13:10 Sky - Verso il derby, Dumfries in dubbio: l'idea è non rischiare. L'olandese sarà valutato giorno per giorno
- 12:56 Rubinho: "Lo sfogo di Conte? Non è una novità. Il primo anno vince e ti fa stare bene, poi non fa sconti"
- 12:42 Delneri: "Solet un leader? Non può esserlo: troppe leggerezze e sufficienza"
- 12:28 Croazia, Dalic: "Italia, percorso strano. Non so cosa stia succedendo, ai playoff non sarà facile"
- 12:14 Iddrissou: "Carbone mi ha cambiato, a lui devo tutto. Thuram troppo forte, cerco di 'rubargli' qualcosa a ogni allenamento"
- 12:00 Verso INTER-MILAN, rebus DUMFRIES: si scalda AUGUSTO! ZIELO on FIRE, ballottaggio aperto con SUCIC
- 11:45 CdS - Oblak dopo Le Normand: altro ko pesante in casa Atletico in vista dell'Inter
- 11:30 Sacchi: "Italia, ho visto errori ovunque: bisogna svegliarsi! Su Gattuso dico che..."
- 11:16 Contra: "Scudetto al Milan e Champions all'Inter? Firmerebbe anche Chivu! Il derby di domenica..."
- 11:02 GdS - Calhanoglu mette mette nel mirino l'idolo Modric. E la mano non preoccupa
- 10:48 GdS - Chivu sorride: sosta meno stressante del solito. Nerazzurri in campo per 992 minuti
- 10:34 Rivera: "Bastoni eccezionale all'Inter e tragico con l'Italia. A San Siro sembrava Brasile contro nessuno"
- 10:20 Iuliano: "Rigore su Ronaldo? Non lo avrebbero dato nemmeno col Var. E dovevano cacciare tutta la panchina dell'Inter"
- 10:06 Perisic: "Derby? Tiferò Inter, nonostante Modric. Italia ai Mondiali? Serve essere squadra"
- 09:52 Condò: "Italia, ecco i possibili rimedi. Bastoni una ex certezza: gravi problemi in marcatura"