Intervenuto nel corso del programma di Rai Radio Uno 'Un Giorno da Pecora', Andrea Abodi, Ministro dello Sport, è tornato sulla sconfitta di domenica dell'Italia contro la Norvegia: "La Norvegia è più forte, è una questione di metodo e modello, non solo di DNA. Perché 15 anni dicevamo che era una partita semplice, oggi non ci sono più le squadre cuscinetto. Sono più prestanti, più freschi mentalmente, saltano l'uomo e noi no. Ma a noi interessa solo che l'Italia vada ai Mondiali, facciamo una tregua dalle critiche e aiutiamo i ragazzi".

Nessuna preoccupazione, però, per il posto ai prossimi Mondiali del Nord America: "No perché possiamo farcela, dobbiamo tirar fuori quello che non abbiamo visto sempre".