L'Italia è di nuovo fuori dalla top 10 del ranking FIFA, adesso è anche arrivata l'ufficialità. È stato infatti pubblicato l'ultimo aggiornamento della grande graduatoria per Nazionali, che vede gli Azzurri scivolare al dodicesimo posto dopo il capitombolo con la Norvegia: Germania, Croazia e Marocco hanno messo la freccia scavalcando la squadra di Gennaro Gattuso.
Al primo posto si conferma la Spagna campione d'Europa, seguita dall'Argentina campione del Mondo, dalla Francia vice campione e dall'Inghilterra, finalista perdente alle ultime due edizioni dell'Europeo. Guadagna due posizioni il Brasile di Carlo Ancelotti (5°), chiudono la top 10 Portogallo, Olanda e Belgio. Per l'Italia si tratta del posizionamento più basso da oltre 5 anni, da quando cioè occupò stabilmente il 13° posto tra novembre 2019 e luglio 2020 per poi gradualmente risalire fino all'ultimo picco.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
