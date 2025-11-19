Ademola Lookman resta un giocatore centrale per l'Atalanta anche dopo il cambio di guida tecnica. Dopo un'estate turbolenta, durante la quale ha accarezzato l'idea di trasferirsi all'Inter, l'attaccante nigeriano, già reintegrato appieno in gruppo da Ivan Juric, sarà un punto di forza della squadra pure per Raffaele Palladino, che ne ha parlato così durante la conferenza stampa di presentazione da neo tecnico della Dea: "Può essere assolutamente fondamentale - le sue parole -. Oltre a lui ho telefonato a tutti i calciatori che erano in Nazionale; Ademola si è presentato molto bene, valuterò il suo impiego in base agli allenamenti che farà".