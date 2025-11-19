Finora sono stati 6 i gol delle cosiddette "alternative". Quattro arrivano da Bonny, poi Esposito e Zielinski. "Si tratta di un vero e proprio tesoro. Per trovarlo, il rumeno non ha avuto bisogno di alcuna mappa: gli è bastato seguire il suo istinto e toccare i tasti giusti. Nonostante la poca esperienza da allenatore in prima squadra, si è orientato con naturalezza nelle insidie di un’estate che aveva portato con sé tante scommesse e poche certezze - spiega il Corsport -. Ha lavorato sodo, soprattutto sulla testa dei ragazzi, per costruire una base solida da cui ripartire. Allargandola a tutto il gruppo, non limitandosi allo zoccolo duro della rosa. Una missione di certo non facile, ma il processo sta già portando i suoi frutti. Per rendere sempre più affidabili le alternative ai titolari era necessario infondere fiducia: l’ha fatto, coltivando un’empatia che ha permesso al gruppo intero di trascinarsi fuori dalle sabbie mobili dello scorso finale di stagione".