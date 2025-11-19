Così come per la Nazionale italiana, anche le possibilità di qualificazione della Turchia al Mondiale 2026 passeranno dai playoff. Due gare che il ct Vincenzo Montella vuole preparare avendo il tempo adeguato a sua disposizione: "A marzo inseguiremo tutti insieme un grande sogno - la premessa dell'Aeroplanino in conferenza stampa -. Ora azzeriamo tutto, i ragazzi devono pensare ai loro club. Poi mi auguro che a marzo possa esserci collaborazione da parte dei club, e a questo proposito faccio una richiesta: spero ci sia la possibilità di non giocare l'ultima partita (di campionato, ndr), di spostarla o anticiparla. Sarebbe un grande regalo avere qualche giorno in più per poter lavorare con i nostri giocatori, sarei molto felice se tutti i club di Super Lig contribuissero".