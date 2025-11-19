Giunti alla vigilia del derby, l'Inter può già brindare all'acquisto di Ange-Yoan Bonny. Come riporta Tuttosport, infatti, il francese si è inserito alla grande e ad oggi è il miglior ricambio della Serie A.

L'attaccante è sceso in campo in tutte le partite sia in campionato che in Champions League. Ha segnato 4 gol e quando lo ha fatto l'Inter ha sempre vinto. In Serie A segna un gol ogni 100 minuti giocati, ne ha totalizzati 411 complessivi e 37 di media a incontro. In più ha "smazzato" tre assist e si è conquistato un rigore contro la Fiorentina. Statistiche che non ha nessun altro attaccante non titolare della Serie A.