Ospite negli studi di RMC Sport in Francia, Leonardo ripercorre parte della sua carriera ricordando anche il discusso passaggio all'Inter dopo la lunga esperienza al Milan: "Non mi è mai piaciuto allenare. Iniziai al Milan perché andava preparata la vendita del club. E poi l'Inter solo perché me lo chiese Moratti", dice il brasiliano.

Leonardo ricorda anche la prima Champions League vinta dal PSG nella finale di Monaco contro l'Inter: "È stato talmente bello, con un personaggio centrale come Luis Enrique che ha trasmesso tanto ai giocatori. Il tutto dopo anni difficili. E non va sottovalutato il fatto che lavorino in un centro di allenamento moderno come il loro. Lucho è perfetto, ha saputo trasmettere la sua mentalità a una squadra giovane. (…) Ma per me Motta al Psg sarebbe geniale: conosce il club, ha un'estetica, vuole fare bel gioco, adora Parigi. È un mio rammarico non vederlo in panchina. Ma se non spendi non vinci. Se guardi chi vince la Champions, sono i club più ricchi. E per noi, all'inizio, l'obiettivo non era di vincere la Champions, ma di essere subito competitivi. È quello che abbiamo fatto".