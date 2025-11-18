Tutto come da programma a Milanello: dopo 45 giorni ai box, Adrien Rabiot oggi ha svolto il primo allenamento in gruppo, candidandosi, dunque, per tornare tra i titolari in occasione del derby di Milano contro l'Inter di domenica sera. Da segnalare, inoltre, che questo pomeriggio, anticipando di 24 ore il loro rientro, si sono rivisti al centro sportivo rossonero Mike Maignan, Matteo Gabbia e Samuele Ricci, reduci dagli impegni con le rispettive nazionali. Ancora personalizzato per Santiago Gimenez, che sta convivendo da tempo con un problema alla caviglia.