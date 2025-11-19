Intervistato a margine dell'1-1 ottenuto ieri sera con la sua Austria contro la Bosnia Erzegovina, l'ex attaccante dell'Inter, Marko Arnautovic ha parlato dopo la partita di Vienna, parole riprese da Sky Sport, esprimendo la gioia di poter giocare il Mondiale per la sua prima e quasi sicuramente ultima volta con la sua Nazionale.
"Posso parlare quanto volete, fare interviste ma lo sapete bene: parteciperò al mio primo Mondiale - ha detto -. Ho 36 anni, dopo la partita degli Europei con la Turchia volevo smettere con la Nazionale; la mia famiglia però mi ha chiesto di andare avanti, dandomi tanto supporto per farlo. Ora sono qui e andrò al Mondiale, non ci può essere qualcosa di più bello nella mia vita, niente, andrò al Mondiale con il mio Paese. L'anno prossimo avrò 37 anni e non so se starò ancora in piedi, ma ci sarò in ogni caso" ha concluso con tanto di sorriso sulle labbra.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - Ex nerazzurri
