Javier Zanetti, Gianluca Mancini e Alessio Romagnoli sono i tre big attesi sul palco del Salone d’Onore del Coni il 24 novrembre, lunedì prossimo, per ritirare il 'Premio Aics Beppe Viola', giunto alla 42ª edizione. Il riconoscimento, indirizzato ad atleti, dirigenti, giornalisti e allenatori che si sono contraddistinti per la loro cultura sportiva, vedrà dunque consegnato anche al vice presidente dell'Inter.

"Parliamo di uno dei premi più longevi della storia e che porta il nome di uno dei giganti del giornalismo italiano - ha dichiarato in conferenza stampa Gabriele Gravina, presidente della FIGC -. Questo evento dimostra quanto sia importante valorizzare la memoria di un uomo straordinario. Beppe Viola ci manca tantissimo, è un periodo in cui la comunicazione si è un po’ adagiata su modalità di comodo anche a causa dei social. Parliamo di una comunicazione sempre più cattiva, arrogante e prepotente. Ci manca quell’ironia che sapeva fermare il tempo, quella poesia che aiutava a raccontare la sensibilità del mondo dello sport. Viola è un riferimento come memoria ma anche come speranza per il futuro perché il calcio ha bisogno di figure del genere".