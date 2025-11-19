Chivu dovrà aspettare il rientro di Akanji previsto per domani per avere di nuovo il gruppo a completa disposizione, ma intanto oggi si gode i rientri del blocco azzurro. Ad Appiano si rivedranno Barella, Bastoni, Dimarco, Esposito e Frattesi, reduci dalla figuraccia contro la Norvegia proprio a San Siro. Con loro anche Calhanoglu, Sucic e Zielinski.

"Alla ripresa degli allenamenti di ieri, intanto, si è rivisto capitan Lautaro, il primo nazionale in assoluto a tornare: il bomber argentino domenica farà coppia con Thuram, ormai pienamente recuperato e pronto a partire dall’inizio dopo gli spezzoni tra Kairat e Lazio. Oltre a Dumfries, hanno lavorato a parte anche Darmian, Di Gennaro, Palacios e Mkhitaryan", si legge sulla Gazzetta.