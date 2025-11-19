Bella vittoria per l'Under 19 italiana di Alberto Bollini che davanti ai 2mila presenti dello stadio Angelo Massimino di Catania ha superato per 1-0 la Polonia, successo che permette agli Azzurrini di chiudere al comando il Gruppo 9 della prima fase di qualificazione agli Europei: appuntamento al 10 dicembre, quando l'Italia conoscerà le tre avversarie nella seconda fase di qualificazione prevista per la primavera del 2026. La rete decisiva è stata firmata al 67esimo dall'atalantino Javison Idele, in un match dove sono stati schierati dal primo minuto i nerazzurri Mattia Mosconi e Jamal Iddrissou, sostituiti nella ripresa da Alessio Cacciamani e Federico Colletta.