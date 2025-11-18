Terminati i gironi di qualificazione della UEFA, sono ora ufficiali le 16 partecipanti ai playoff che assegneranno gli ultimi quattro posti per il Mondiale 2026 e che vedranno coinvolta anche l'Italia. Gli Azzurri, come noto, sono inseriti nella fascia 1 insieme a Turchia, Danimarca, Ucraina. In semifinale, affronteranno in casa una delle squadre della fascia 4, ovvero: Svezia, Romania, Macedonia del Nord e Irlanda del Nord. Gli altri abbinamenti saranno definiti tra le fasce 2 e 3, qui il dettaglio in vista del sorteggio di giovedì:

FASCIA 1

Italia

Turchia

Danimarca

Ucraina

FASCIA 2

Polonia

Cechia

Galles

Slovacchia

FASCIA 3

Repubblica d'Irlanda

Albania

Bosnia Erzegovina

Kosovo



FASCIA 4

Svezia

Nord Macedonia

Irlanda del Nord

Romania