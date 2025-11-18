Torna il tormentone Ademola Lookman, nome ben noto all'Inter e ai suoi tifosi. L'attaccante dell'Atalanta, fortemente accostato al club nerazzurro nella sessione di calciomercato estiva lasciataci alle spalle, e rimasto in quel di Bergamo dove ha trovato la strenua opposizione dei Percassi che hanno impedito il suo passaggio da una nerazzurra lombarda all'altra ma che ora sembrano rassegnati a salutarlo. Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, il nigeriano potrebbe finire sul mercato già a gennaio ma l'idea della proprietà della Dea resta quella di cederlo all'estero piuttosto che in Italia. Una delle piste più concrete sul 27enne è quella del Galatasaray, club che sta lavorando con l'entourage di Lookman per tentare di trovare una quadra ed eventualmente affondare il colpo già a gennaio.

È tramontato definitivamente dunque il flirt tra Ademola e l'Inter che in estate, secondo quanto ribadito da Moretto, ha sì fortemente cercato l'attaccante classe '97 ma non ha mai presentato l'offerta giusta all'Atalanta.