La visita di Yann Bisseck nella sua vecchia scuola elementare di Colonia ha fatto da contorno ad un'iniziativa benefica voluta dallo stesso difensore tedesco, come riportato dalla BILD: con una donazione a Tatort eV, Bisseck contribuirà a fornire zaini scolastici ai bambini svantaggiati di altri 100 asili di Colonia, nell'ambito del progetto "Si parte subito: nessun bambino senza zaino!". Un gesto significativo di un ragazzo che non dimenitca le sue origini e vuole aiutare altri bambini a non restare svantaggiati. 

Sezione: News / Data: Mar 18 novembre 2025 alle 21:50
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
