Prima dell'approdo al Torino, per Kristjan Asllani poteva aprirsi la prospettiva Como. Cesc Fabregas, allenatore del club lariano, è infatti un grande estimatore del centrocampista albanese che quest'estate ha lasciato l'Inter per accasarsi in granata; secondo Tuttosport, l'ex Barcellona voleva puntare su di lui un anno fa, ritenendolo idoneo al suo stile di gioco con le sue caratteristiche da regista e la sua abilità nel far girare la palla, ma ha trovato l'opposizone del club nerazzurro che ai tempi pose un veto sulla cessione del nazionale albanese. Al punto da rifiutare un’offerta di 20 milioni di euro proveniente dalla Premier League.