"Io ho giocato i derby di Genova, Milano e Torino e sono partite a sé", ha prontamente detto Fabio Galante a Tuttomercatoweb.com che al Social Football Summit di Torino lo ha interpellato sulle sensazioni che si provano per le stracittadine: "Quando vai in campo da giocatore è sempre una partita speciale perché anche i tifosi ti fanno sentire la pressione" ha detto prima di rispondere nello specifico sul derby di Milano.

Su Inter-Milan:

"Il Milan è una squadra forte perché le squadre di Allegri lottano sempre per qualcosa. Poi non avere le coppe ti aiuta tanto e sono un’ottima squadra. È una partita da tripla".