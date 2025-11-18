Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, intervenuto nel corso del Social Football Summit di Torino ha toccato anche il tema dei nuovi stadi, che vede coinvolto anche lo stesso club felsineo che da anni ha in mano un progetto di ristrutturazione radicale del Dall'Ara: "Questo è un tema che riguarda il calcio italiano. Oggi sta tornando la partecipazione delle persone agli eventi live, su questo tema il problema delle strutture è prioritario. Stiamo tentando di investire in questo settore, in Italia facciamo fatica perché in molti contesti è difficile investire per i club senza l’intervento del pubblico. Bisogna trovare diversi modelli di sviluppo e la combinazione di privato e pubblico".