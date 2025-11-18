Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, intervenuto nel corso del Social Football Summit di Torino ha toccato anche il tema dei nuovi stadi, che vede coinvolto anche lo stesso club felsineo che da anni ha in mano un progetto di ristrutturazione radicale del Dall'Ara: "Questo è un tema che riguarda il calcio italiano. Oggi sta tornando la partecipazione delle persone agli eventi live, su questo tema il problema delle strutture è prioritario. Stiamo tentando di investire in questo settore, in Italia facciamo fatica perché in molti contesti è difficile investire per i club senza l’intervento del pubblico. Bisogna trovare diversi modelli di sviluppo e la combinazione di privato e pubblico".
Sezione: News / Data: Mar 18 novembre 2025 alle 23:15 / Fonte: TMW
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Abodi: "Norvegia più forte di noi. Ora tregua alle critiche, ci interessa solo l'Italia ai Mondiali"
Ferrari, DG Fiorentina: "Stadio, a Milano il Comune ha fatto di tutto per aiutare i club. A Firenze no"
Fenucci, AD Bologna: "Gli stadi tema prioritario. Ma in Italia senza l'intervento pubblico si fatica"
De Siervo: "La Champions ha tolto popolarità alla Serie A. Rischiamo di diventare le prequalifiche della F1"
Uva: "Euro 2032, solo l'Allianz Stadium al momento ha i parametri. Poi sono in 12 per quattro posti"
Altre notizie
Mercoledì 19 nov
Martedì 18 nov
- 23:57 Marino: "La Juve non può vincere: ha uno scarto importante, basti pensare all'Inter"
- 23:45 Svizzera ai Mondiali, Akanji: "Nel girone vorrei sfidare l'Argentina". Poi Ricardo Rodriguez lo 'rimprovera'
- 23:44 Abodi: "Norvegia più forte di noi. Ora tregua alle critiche, ci interessa solo l'Italia ai Mondiali"
- 23:29 Ferrari, DG Fiorentina: "Stadio, a Milano il Comune ha fatto di tutto per aiutare i club. A Firenze no"
- 23:15 Fenucci, AD Bologna: "Gli stadi tema prioritario. Ma in Italia senza l'intervento pubblico si fatica"
- 23:02 Mondiali 2026, definite le fasce per i playoff UEFA: per l'Italia in semifinale doppio possibile déjà-vu
- 22:48 Alla Svizzera di Akanji basta un pari in Kosovo per volare ai Mondiali. Passaporto anche per Scozia e Austria
- 22:33 Eranio: "Derby, l'Inter resta la squadra da battere. Chivu ha portato qualche idea nuova"
- 22:18 UEFA Women’s Europa Cup, Piovani: "Tante assenze, ma dobbiamo crederci. Servirà la partita perfetta"
- 22:04 De Siervo: "La Champions ha tolto popolarità alla Serie A. Rischiamo di diventare le prequalifiche della F1"
- 21:50 Bisseck cuore d'oro: donazione importante per i bambini svantaggiati di Colonia
- 21:36 Uva: "Euro 2032, solo l'Allianz Stadium al momento ha i parametri. Poi sono in 12 per quattro posti"
- 21:23 Maldini non si sbilancia: "Il derby è strano, ma non determina il risultato finale"
- 21:08 Serena: "Stupito da Chivu, per Esposito nessuna responsabilità". Poi 'consiglia' Brozovic alla Juventus
- 20:54 Piatek spinge il suo Milan: "Sta facendo belle cose, gli auguro di vincere lo scudetto"
- 20:39 Ganz: "L'Inter mi cedette al Milan, segnai in un derby ed esultai. Volevo togliermi qualche sassolino"
- 20:25 Galliani elegge i derby più belli da dirigente del Milan: "I due della semifinale di Champions del 2003"
- 20:10 Bisseck: "Felice di essere importante per l'Inter, punto al Mondiale. Mercato? Cerco di ignorare tutto"
- 19:57 Svizzera, caccia al pass Mondiale: Akanji titolare nello scontro al vertice contro il Kosovo
- 19:43 Giulini e gli italiani del Cagliari: "Seba Esposito una grande promessa. Caprile? Ecco cosa gli auguro"
- 19:29 Stringara: "Il derby sarà una bella partita, aperta a tutto. Ecco cosa ha portato Chivu all'Inter"
- 19:14 Ludi: "Nico Paz ora pensi a questa stagione, non vogliamo distrazioni. Fabregas, prematuro parlare di futuro"
- 19:00 Rivivi la diretta! "IO GIRO L'ITALIA PER TE", ospite INTER CLUB BOSTON. Verso il DERBY: DUMFRIES in dubbio
- 18:47 Santi: "Negli anni ho imparato cosa sia l'Inter. Non abbiamo ancora vinto ciò che sogniamo di vincere"
- 18:35 Roma, Soulé vola basso: "Lo scudetto è un sogno di tutti, ma è ancora presto per parlarne"
- 18:21 Bookies - Inter candidata al miglior attacco anche a fine stagione. Per la miglior difesa Roma la più indicata
- 18:07 Braglia: "Inter più forte, Milan più organizzato. Chivu mi piace, ma aspettiamo per i paragoni"
- 17:52 Sky - Dumfries resta in dubbio per il derby contro il Milan: l'olandese continua a sentire il fastidio alla caviglia sinistra
- 17:38 Dalla Turchia - Il Galatasaray torna su Calhanoglu: da Istanbul pronti a riprovare l'affondo
- 17:24 Sky - Inter, allenamento concluso: Lautaro in gruppo, domani altri arrivi. In attacco torna Thuram dall'inizio
- 17:10 Bellinazzo: "Nuovo San Siro, entriamo nel concetto di 'piattaforma'. Dovrà essere uno stadio di qualità più che di proprietà"
- 16:56 Sky - Milan, Rabiot punta l'Inter: oggi primo allenamento in gruppo. E in tre hanno anticipato il rientro
- 16:42 Bastoni: "Lautaro leader che si fa aiutare, io mi prendo un merito. Finale? Il calcio dà sempre un'altra occasione"
- 16:28 Fiorentina, Ferrari: "Per uno stadio nuovo serve una proprietà forte e decisiva. A Firenze non è stato come a Milano"
- 16:14 Caressa: "Se si libera dalla paura, per l'Italia sarà abbastanza naturale andare ai Mondiali"
- 16:00 Milan, Tare: "I derby non si giocano, si vincono. Sarei un bugiardo a dire che non voglio lo scudetto"
- 15:45 Mondiale U17, l'Italia vola ai quarti: Uzbekistan battuto, Campaniello protagonista con una doppietta
- 15:31 Vlasic: "L'Italia è una squadra fortissima, spero vada Mondiale. Deve solo trovare un po' di equilibrio"
- 15:17 I bookies credono in Chivu: Inter campione d'inverno. Nerazzurri favoriti anche per la vittoria finale
- 15:03 D'Ambrosio: "L'Inter è cambiata mentalmente al Mondiale per Club. Chivu? Ha tante chance di alzare qualche trofeo"
- 14:49 Inter Women, operazione rimonta contro l'Hacken: appuntamento a domani, dove vedere il match
- 14:35 Bologna, Cambiaghi: "Scudetto? No, è troppo. Supercoppa italiana, non dico nulla..."
- 14:21 Perinetti: "L'Inter è la squadra che può rappresentare meglio l'Italia in Europa. Credo potesse vincere più scudetti"
- 14:07 Fabregas sui colleghi: "Chivu sta facendo molto bene. Con Conte al Chelsea rischiavo di svenire"
- 13:53 Moretto: "Percassi rassegnati a perdere Lookman. Sul nigeriano c'è il Galatasaray: al lavoro con l'entourage"
- 13:39 Thuram: "La pioggia, il gol e la festa in Duomo: seconda stella momento incredibile". Darmian: "L'Inter è responsabilità"
- 13:24 Totti vola basso sulla sua Roma: "Le squadre favorite per lo scudetto sono Inter, Napoli e Milan"
- 13:10 Sky - Verso il derby, Dumfries in dubbio: l'idea è non rischiare. L'olandese sarà valutato giorno per giorno
- 12:56 Rubinho: "Lo sfogo di Conte? Non è una novità. Il primo anno vince e ti fa stare bene, poi non fa sconti"
- 12:42 Delneri: "Solet un leader? Non può esserlo: troppe leggerezze e sufficienza"
- 12:28 Croazia, Dalic: "Italia, percorso strano. Non so cosa stia succedendo, ai playoff non sarà facile"
- 12:14 Iddrissou: "Carbone mi ha cambiato, a lui devo tutto. Thuram troppo forte, cerco di 'rubargli' qualcosa a ogni allenamento"
- 12:00 Verso INTER-MILAN, rebus DUMFRIES: si scalda AUGUSTO! ZIELO on FIRE, ballottaggio aperto con SUCIC
- 11:45 CdS - Oblak dopo Le Normand: altro ko pesante in casa Atletico in vista dell'Inter
- 11:30 Sacchi: "Italia, ho visto errori ovunque: bisogna svegliarsi! Su Gattuso dico che..."
- 11:16 Contra: "Scudetto al Milan e Champions all'Inter? Firmerebbe anche Chivu! Il derby di domenica..."
- 11:02 GdS - Calhanoglu mette mette nel mirino l'idolo Modric. E la mano non preoccupa
- 10:48 GdS - Chivu sorride: sosta meno stressante del solito. Nerazzurri in campo per 992 minuti
- 10:34 Rivera: "Bastoni eccezionale all'Inter e tragico con l'Italia. A San Siro sembrava Brasile contro nessuno"
- 10:20 Iuliano: "Rigore su Ronaldo? Non lo avrebbero dato nemmeno col Var. E dovevano cacciare tutta la panchina dell'Inter"
- 10:06 Perisic: "Derby? Tiferò Inter, nonostante Modric. Italia ai Mondiali? Serve essere squadra"
- 09:52 Condò: "Italia, ecco i possibili rimedi. Bastoni una ex certezza: gravi problemi in marcatura"
- 09:38 Thorsby: "Serie A non allenante? Non è vero. Noi con più fame dell'Italia"
- 09:24 TS - Inter, un vice Dumfries per gennaio. Luis Henrique può già partire (e restare in Italia)
- 09:10 GdS - Sozza in pole per il derby: l'Inter non ha grandi ricordi con lui...
- 08:56 Schelotto e il derby: "Il tatuaggio dopo il gol, Moratti che mi prese per mano. Chivu? Mi svelò una cosa. L'Inter è più forte del Milan"
- 08:42 GdS - Ale Stankovic in rapida ascesa: può tornare all'Inter. Mentre per Diouf...
- 08:28 GdS - Ballottaggi per Chivu: Bisseck insidia Acerbi, Carlos si scalda, dubbio in mezzo
- 08:14 Ranocchia: "Chivu speciale e parla come Mou. Ecco il vero vantaggio dal mercato. Derby? Pesa più sul Milan"