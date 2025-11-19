La Juventus ha avviato i primi contatti con Tiago Gabriel, difensore che si sta mettendo il luce con la maglia del Lecce e che ha attirato anche l'interesse dell'Inter. Lo riporta oggi Tuttosport, raccontando che il classe 2004 portoghese è diventato uno degli obiettivi principali dei bianconeri: su di lui è forte anche l'interesse della Premier League, con il Brentford che potrebbe mettere sul piatto una ventina di milioni per strapparlo alla concorrenza.

La Juventus potrebbe replicare inserendo una contropartita nell'affare: il quotidiano torinese avanza l'ipotesi del prestito di Vasilije Adzic, in passato cercato proprio dai salentini.