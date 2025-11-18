Tornano a suonare le sirene di mercato d'oltre Mediterraneo che riguardano Hakan Çalhanoğlu. In Turchia difatti si è tornato a parlare di interesse del Galatasaray verso il capocannoniere stagionale dell'Inter, entrato a lungo durante la scorsa estate nel turbinio di rumors di mercato che vedevano il centrocampista turco avvicinarsi ai Cimbom. Il grande chiacchierio e le grandi dichiarazioni d'interesse verso Calha non hanno avuto però seguito con i fatti e il classe '94 è rimasto in quel di Milano dove sta tornando a livelli ai quali ha abituato i tifosi del Biscione.

L'interesse del club di Istanbul però non è mai sopito e secondo le voci provenienti dalla Patria di Hakan, la squadra di Buruk sarebbe alla ricerca di rinforzi a centrocampo già a gennaio e tenterà ancora di affondare il colpo Calhanoglu. L'Inter aveva già chiesto almeno 30 milioni di euro per il 31enne, cifra considerata troppo alta dal Gala che ha sospeso le trattative. La situazione attuale è diversa e il Cimbom avrebbe intenzione di pagare 15 milioni per il cartellino dell'ex Milan.