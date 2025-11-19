Conclusa la sosta per le Nazionali, torna la Serie A EniLive con la 12ma giornata di campionato che vedrà spiccare il big match di San Siro tra Inter e Milan. In vista del weekend in arrivo, l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali decretando che il fischietto che si occuperà della direzione di gara del derby sarà Simone Sozza, arbitro della sezione di Seregno, che sarà assistito da Peretti e Colarossi, con Matteo Marcenaro nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano coadiuvato da Alessandro Di Paolo, all'AVAR.

Questo il quadro completo:

CAGLIARI – GENOA Sabato 22/11 h. 15.00

LA PENNA

PALERMO – BIANCHINI

IV: MARIANI

VAR: ABISSO

AVAR: PICCININI

UDINESE – BOLOGNA Sabato 22/11 h. 15.00

SACCHI J.L.

LO CICERO – ZEZZA

IV: CHIFFI

VAR: CAMPLONE

AVAR: SERRA

FIORENTINA – JUVENTUS Sabato 22/11 h. 18.00

DOVERI

VECCHI – FONTEMURATO

IV: MARCHETTI

VAR: GUIDA

AVAR: FABBRI

NAPOLI – ATALANTA Sabato 22/11 h. 20.45

DI BELLO

DEI GIUDICI – BAHRI

IV: RAPUANO

VAR: DI PAOLO

AVAR: GARIGLIO

H. VERONA – PARMA h. 12.30

PAIRETTO

MOKHTAR – MONACO

IV: GALIPO’

VAR: PATERNA

AVAR: GUIDA

CREMONESE – ROMA h. 15.00

AYROLDI

ROSSI L. – POLITI

IV: CREZZINI

VAR: PEZZUTO

AVAR: ABISSO

LAZIO – LECCE h. 18.00

ARENA

MASTRODONATO – LUCIANI

IV: MARINELLI

VAR: SERRA

AVAR: PICCININI

INTER – MILAN h. 20.45

SOZZA

PERETTI – COLAROSSI

IV: MARCENARO

VAR: AURELIANO

AVAR: DI PAOLO

TORINO – COMO Lunedì 24/11 h. 18.30

BONACINA

MORO – GALIMBERTI

IV: MANGANIELLO

VAR: PRONTERA

AVAR: PATERNA

SASSUOLO – PISA Lunedì 24/11 h. 20.45

DI MARCO

ZINGARELLI – DI GIACINTO

IV: FELICIANI

VAR: GARIGLIO

AVAR: AURELIANO