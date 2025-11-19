A complicare il pomeriggio del Bentegodi all'Inter, alla fine uscita vittoriosa all'ultimo dal duello contro il Verona, ci aveva pensato anche Giovane Santana do Nascimento, meglio noto semplicemente come Giovane e una delle rivelazioni di questa Serie A. Nel finale di partita il brasiliano aveva parlato di un colloquio avuto con Cristian Chivu che si è voluto complimentare con l'ex Corinthians, autore anche del suo primo gol italiano proprio contro i nerazzurri. Difficile immaginare il discorso tra i due, "ma sicuramente le belle parole avranno fatto piacere all'attaccante del Verona. Che così è finito sulla lista dei desideri dell'allenatore nerazzurro. Grazie a caratteristiche molto precise...", scrive La Gazzetta dello Sport.

Insomma, "Chivu l'ha osservato da vicino ed è impazzito per lui". Il classe 2003 può agire da punta, seconda punta o da esterno. La rosea, ovviamente con le dovute proporzioni, lo paragona a "un Lookman che però costa un quinto del nigeriano. E Chivu, che appena insediato sulla panchina nerazzurra immaginava di inserire qualche piccola novità tattica, il suo disegno non l'ha ancora abbandonato". Il riferimento è al passaggio al 3-4-1-2 o al 3-4-2-1 in un prossimo futuro.