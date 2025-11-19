L'Inter può intervenire sul mercato già a gennaio per tappare alcune falle della rosa. Non inganni il primo posto in campionato e in Champions: qualcosa sta mancando a Chivu, a partire da certe caratteristiche in mediana.

Come sempre, molto dipenderà dalle uscite, ma Marotta e Ausilio valutano l'inserimento di un centrocampista. "Siccome lo stesso Diouf e Frattesi sono in bilico, ecco stagliarsi all’orizzonte la sagoma di un nuovo centrocampista: difficile un ritorno su Koné, che la Roma non libererà a metà stagione. E’ più ragionevole uno sforzo per strappare Frendrup al Genoa, sempre che la concorrenza (Napoli soprattutto) non presenti un’offerta migliore - spiega la Gazzetta dello Sport -. A Chivu servirebbe anche un vice Dumfries, dal momento che Luis Henrique non sembra ancora pronto a sostituirlo. Gli investimenti sul difensore centrale e sul portiere, visti i contratti in scadenza di Sommer, Acerbi e De Vrij, dovrebbero invece essere rimandati a giugno: l’ecuadoriano Ordonez, classe 2004 del Bruges, è il preferito per la difesa; in porta piace Caprile del Cagliari, ma non si esclude un obiettivo di livello internazionale".