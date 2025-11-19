Presente al 'Social Football Summit' in corso all'Allianz Stadium, l'agente di mercato Federico Pastorello, procuratore che cura anche gli interessi di Stefan De Vrij e Francesco Acerbi, ha risposto anche sul futuro dei due difensore centrali dell'Inter, entrambi in scadenza di contratto il prossimo giugno: "Queste grandi società (l'Inter, ndr) affrontano i temi dei rinnovi di contratto soprattutto per gli over 30 verso fine stagione, è una cosa normale, lo fanno tutte" ha premesso prima di ammettere a Sportmediaset con sincerità: "Non vedo grosse cose nell'immediato".