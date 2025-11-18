Stagione fin qui spettacolare per Aleksandar Stankovic, che pochi giorni fa ha trovato anche il suo primo gol con la nazionale serba, per la felicità di papà Dejan e di tutta l'Inter. Il club nerazzurro monitora da vicino la crescita del centrocampista balcanico, fin qui davvero eccellente tra Club Brugge e Serbia.

"I dirigenti sapevano che Aleksandar avesse talento, ma forse non immaginavano una ascensione così rapida verso le vette del calcio europeo - sottolinea la Gazzetta -. E Deki potrà pure sperare che i nerazzurri lo riportino a casa nel prossimo biennio. L’accordo di qualche mese fa dell’Inter con l’attuale club belga di Stankovic lascia aperta una porta perché la famosa “recompra”, oggetto di lunga discussione tra le due società, è stata inserita prima del gong: nel dettaglio, Aleksandar è diventato di proprietà del Bruges per dieci milioni, ma l’Inter ha mantenuto un controllo indiretto per due anni. Nell’estate 2026 la cifra per un possibile riacquisto sarà di 23 milioni e nel 2027 di 25 ma, con questo livello di prestazioni, il gioiellino rischia di valere molto di più. Al momento, il suo boom è guardato con enorme interesse ai piani alti di Viale della Liberazione e il rientro all’Inter non è per niente escluso: la questione, già ora sul tavolo, verrà approfondita a tempo debito, in base alle future esigenze nel reparto. Di certo, Andy Diouf, preso per 25 milioni, è lontano ancora dal dimostrare ciò che ci si poteva attendere: il francese potrà lasciare Milano soltanto d’estate, non a gennaio, visto che ha già vestito la maglia del Lens".

