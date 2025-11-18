Intervenuto in una lunga intervista edita sulle pagine di La Provincia di Como, l'allenatore del Como, Cesc Fabregas ha parlato anche di alcuni colleghi che lo hanno colpito in questo inizio stagionale di Serie A: "Mi piace molto Italiano per il coraggio, Gasperini per il gioco e la mentalità. Chivu sta facendo molto bene. Il mio compagno di corso Pisacane? Che ridere. Lo apprezzo molto, ha delle belle idee propositive, ma a Como è stato molto prudente. Ci abbiamo scherzato su dopo".

Su Antonio Conte:

"Un grande. Mi piace molto. Ma che fatica con i suoi allenamenti al Chelsea. Alla fine della sessione mi dovevo appoggiare a un compagno perché stavo svenendo alla fatica".

Su Massimiliano Allegri:

"Il suo calcio è molto semplice, lo dice spesso. Lo dice e lo fa. Ha una sua idea ed è bravo a svilupparla".