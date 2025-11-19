Francesco Pio Esposito continua a segnare tra Inter e Nazionale, come testimoniano gli ultimi due centri contro Moldavia e Norvegia. L'attaccante classe 2005 è un gioiello da custodire con cura anche secondo Daniele Adani, ex difensore e oggi opinionista per la Rai: "Noi siamo stati fortunati a trovarlo e lui è stato bravo a metterci del suo. È diventato pronto in poco tempo e lo definisco 'il ragazzo dalle cose giuste'. Quando apparentemente ci presentiamo con un bel vestito e sembriamo credibili, poi usciamo dalla partita, invece lui è sempre sul pezzo", le parole rilasciate ai microfoni de Il Mattino.

Impossibile non toccare anche il tema Italia: "Ai playoff troveremo due squadre inferiori a noi e la componente psicologica mi auguro non incida sul valore generale. Gattuso è molto serio e passionale. Mi auguro che il peso dell’avversario e la serietà dell’evento ci mettano nelle condizioni di moltiplicare l’attenzione".