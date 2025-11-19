Ad un anno e mezzo dall'addio al Nacional, Alvaro Recoba torna in panchina. Per l'ex fantasista interista si apre una nuova avventura professionale alla guida del Deportivo Táchira, "il più uruguagio" dei club calcistici del Venezuela.

"Un pezzo di storia dell'Uruguay arriva nel più grande club del Venezuela. Benvenuto, prof. Recoba, siamo sicuri che scriverai una pagina gloriosa nell'giallonero seguendo la storica eredità di fondatori, giocatori e tecnici uruguaiani che hanno esaltato il nostro club" si legge nel tweet del club che annuncia l'arrivo del Chino che ha sottoscritto un contratto fino al giugno 2026.