C'è tanta, tantissima storia di derby nelle parole di Fulvio Collovati a Pianeta Milan, dove l'ex giocatore di entrambe le squadre milanesi ha poi parlato anche dell'incrocio tra Inter e Milan all'orizzonte.

Che derby si aspetta domenica sera a San Siro?

"Molto equilibrio. Molto tattico. Un derby di attesa. Si parla del 'corto muso' e dell'attendismo di Allegri".

E gli altri?

"L'Inter è una squadra che con tre passaggi riparte sugli esterni. Sono due squadre che attendono e ripartono. Mi aspetto una partita a scacchi. Sarà tattica, è fuori discussione. Con due allenatori così dubito fortemente che si scopriranno molto. Poi i giocatori singoli possono essere determinanti, Modric da una parte e Calhanoglu dall'altra. Milan e Inter hanno un centrocampo da favola".

Potrebbe essere uno degli ultimi derby che si giocherà a San Siro'. Contrario o favorevole alla demolizione del 'Meazza' per la costruzione del nuovo stadio?

"La storia non si può distruggere. Non la puoi mettere da parte. Avrei fatto come ha fatto il Real Madrid per il 'Bernabéu'. Avrei ristrutturato San Siro, rendendolo efficiente al massimo, adeguandolo alle moderne tecnologie. Si poteva fare come a Madrid. Preferisco ad ogni modo non entrare in dinamiche economiche: è un peccato però per la storia".