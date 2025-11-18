E' in dubbio la presenza nel derby della Madonnina di Denzel Dumfries, rientrato in anticipo in Italia per un problemino alla caviglia che gli ha impedito di giocare con i Paesi Bassi. Nulla di preoccupante, da quello che filtra, ma comunque lo staff medico non intende forzarne il rientro. L'ex PSV continua a svolgere le terapie del caso e la sua condizione verrà valutata giorno per giorno in vista del match contro il Milan di domenica prossima.

Se non dovesse farcela, è pronto Carlos Augusto, già schierato come quinto a destra in uno spezzone di Inter-Lazio, così come Luis Henrique e Matteo Darmian, che tornerà tra i convocati dopo aver smaltito il risentimento al soleo accusato prima della sfida con la Roma.