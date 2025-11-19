"Il Var sbaglia di più perché interviene in casi in cui nelle passate stagioni non sarebbe intervenuto". E' l'opinione espressa dall'ex arbitro Paolo Tagliavento parlando a La Repubblica.

"Si è posta troppo in basso l’asticella della chiamata video - dice ancora Tagliavento -: in meno di un decennio si è passati da tre chiamate a giornata a tre a partita. I cinque errori più gravi della mia carriera, il Var li avrebbe risolti in cinque secondi, un peccato non averlo avuto. Ma se lo si usa per tutto, l’effetto è controproducente".