"Non avevo dubbio che Bonny avrebbe fatto grandi cose all’Inter. Fin da subito mi aveva impressionato, tanto che a 18 anni lo lanciai titolare in Serie B col Parma". Così Beppe Iachini esalta le doti dell'attaccante nerazzurro. "Ange sente e vede la porta come pochi. Per questo ero convinto avrebbe fatto una grande carriera e non mi meraviglia vederlo ancor più decisivo nell’Inter rispetto al Parma. Quando si alza la qualità, lui riesce a eccellere e a rendere maggiormente. Ecco perché ora fa di più la differenza rispetto a una squadra che lotta per la salvezza".

"Prima o seconda punta? Può fare benissimo entrambi i ruoli - risponde Iachini - . In area di rigore ha la stazza per fare reparto da solo e la freddezza per capitalizzare le occasioni, ma al tempo stesso la sua velocità e abilità nell’uno contro uno gli permettono anche di rendere al massimo al fianco di un altro attaccante. Sarà Chivu di volta in volta a decidere come usarlo. Dico solo una cosa: più Bonny è vicino alla porta e più diventa letale per gli avversari".

Iachini descrive Bonny come "un ragazzo delizioso, dotato di grande umiltà e cultura del lavoro. In allenamento andava sempre al massimo per cercare di migliorarsi. Ange non ha solo il talento, ma anche la testa giusta per diventare un campione. Alla fine di ogni allenamento si fermava sul campo per almeno mezz’ora a provare i movimenti offensivi e migliorare la coordinazione nelle conclusioni. Mica lo fanno tutti".

Il tecnico dà anche un consiglio di mercato. "Come caratteristiche poi Bernabè sarebbe perfetto per l’Inter come alternativa a Calhanoglu. In pochi hanno la sua pulizia di calcio e qualità di palleggio. Un talento crististallino che tecnicamente ha tutto per diventare un top player. Era arrivato dal Manchester City come trequartista, ma io lo spostai davanti alla difesa, dove può eccellere. Favorita per lo Scudetto? Per come gioca e la profondità dell’organico direi Inter, ma occhio al Milan. Il non disputare le coppe alla lunga sarà un bel vantaggio per Allegri".