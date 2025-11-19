Chi sono le favorite per lo scudetto? Diego Lopez vota il Napoli, anche se al momento i campioni d'Italia non attraversano un momento positivo: "La Roma di Gasperini mi piace, come l'Inter. Però punto più sul Napoli anche se al momento ci sono difficoltà", dice a TMW.

L'ex Cagliari si sofferma poi sul recente sfogo di Antonio Conte a Bologna: "Parole forti, ma tutto quello che fa ha un senso. Lui vede cose che dall'esterno non si vedono e vuole dare una scossa. Ma parliamo di un tecnico forte che ha esperienza, se ha questi atteggiamenti evidentemente ritiene che sia giusto così".