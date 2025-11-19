"È stato un grande anno, una bella qualificazione per tutta la squadra". Parla così Manuel Akanji a SportMediaset dopo il pareggio con il Kosovo che vale il pass per il prossimo Mondiale alla sua Svizzera: "Penso che abbiamo fatto ottime prestazioni, siamo stati costanti e abbiamo meritato di andare al Mondiale" dice il difensore dell'Inter, che ora si concentra sul primo Derby di Milano in carriera.
Cosa pensa del fatto che l'Italia debba giocare i playoff?
"Dopo la sconfitta con in Norvegia e il fatto che loro avessero segnato tanti gol, era davvero difficile ribaltare il risultato nell'ultima partita perché avrebbero dovuto vincere con un largo margine. La Norvegia ha vinto di nuovo, ora l'Italia giocherà i playoff. Vedremo. dovranno giocare bene se vorranno andare al Mondiale".
Qual è l'obiettivo per il Mondiale?
"Non lo so ancora, pensiamo a passare il primo turno e poi vedremo quale avversario avremo ma cercheremo di arrivare il più lontano possibile. Abbiamo la qualità per farlo, lo abbiamo dimostrato nelle ultime competizioni: penso che possiamo fare strada, ma dipende da noi".
Domenica c'è il tuo primo Derby di Milano, sei entusiasta all'idea di giocarlo?
"Sì, lo sto aspettando ma onestamente non ci ho pensato ancora perché mi sono concentrato sulla Nazionale. Ci siamo qualificati e stanotte (ieri notte, ndr) festeggiamo, poi guarderò avanti al mio primo derby di Milano".
Un primo gol con l'Inter nel derby non sarebbe male...
"No, non sarebbe male. Non ho ancora segnato e spero di farlo presto, non è il mio lavoro ma sarebbe bello se potessi aiutare la squadra anche con questo e magari potrebbe succedere già nel fine settimana".
Ti vedi all'Inter anche nei prossimi anni?
"Lo spero, vediamo cosa succederà questa stagione, poi con il club decideremo cosa fare. Non lo so, dipende da come andrà la stagione, ma al momento sono molto felice a Milano".
Secondo te Chivu può essere un grande allenatore in futuro?
"È ancora giovane ma mi piace molto come si approccia alla squadra e allo staff, il modo che ha di comunicare con noi. Sono davvero felice al momento con lui, certo è giovane e deve ancora imparare molto, ma ha avuto un'ottima carriera e credo che possa prendere spunto da quello, dagli allenatori che ha avuto. Vedremo come andrà avanti".
L'obiettivo è vincere lo Scudetto?
"Certamente".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
