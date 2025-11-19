Nel corso dell'incontro annuale dell'Unione dei Club Europei, Javier Tebas si scaglia contro il progetto di NBA Europe, assimilandolo alla Superlega europea di calcio da lui fortemente osteggiata: "È una minaccia che esiste ancora; il secondo sport più popolare in Europa, la pallacanestro, sta creando una Super League identica a quella che nel 2021 ha minacciato il calcio europeo". Tebas ha affermato che coloro che stanno dietro alla competizione di basket sono gli stessi che gestiscono la Super League nel calcio, e "questo va contro il modello sportivo europeo".