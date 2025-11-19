"L’Inter, che ama manovrare, attaccherà. Il Milan sarà pronto a ripartire e a prendersi tutti gli spazi". E' così che si aspetta il derby Massimo Ambrosini, oggi intervistato da La Repubblica.

Ambrosini racconta che Allegri "lavorava sui punti deboli degli avversari. Era bravo a replicare in gara quel che provava in allenamento. E infondeva sicurezza, scacciando alibi e paura. Modric? Riempie il cuore di chiunque ami il calcio. Campioni simili vanno oltre i colori, sono un dono. Con Rabiot e Maignan, è il leader carismatico del Milan. Dal punto di vista tecnico, la differenza può farla anche Leao. Dove si deciderà il derby? Scelgo il duello tra Modric e Çalhanoglu, visto che Chivu alza molto Çalha sul play avversario. E i difensori dell’Inter dovranno contenere le folate del Milan".

L'ex centrocampista parla anche del possibile cambio di calendario tra club e nazionale. "È giusto che uno sforzo si faccia, ma senza forzature. La Lega e i club devono anche preservare la regolarità del campionato. Stage a febbraio? Aggiungere impegni e viaggi in una stagione già logorante di solito non serve. Ma in questo caso può essere utile. Guardarsi in faccia, un mese prima del momento decisivo, può aiutare a eliminare le scorie e superare il trauma".