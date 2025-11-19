Lunga intervista della Gazzetta dello Sport a Gianluca Pagliuca. L'ex leggenda di Samp e Inter ripercorre alcune tappe della sua carriera e non può mancare un ricordo doloroso per lo scudetto 1998. Ma non solo.
Pagliuca, partiamo dalla Samp. Quella dello scudetto fu un’annata straordinaria.
"Si parla solo della stagione dello scudetto e della finale di Coppa dei campioni, ma abbiamo fatto tanti campionati di vertice. Eravamo un gruppo stellare".
La vittoria con il Barcellona in finale sarebbe stata la chiusura perfetta del cerchio?
"Eccome. Ce la saremmo meritata. Resta una ferita che non si rimarginerà mai".
A proposito di finali perse, due anni dopo arriva la sconfitta a Pasadena. Molti suoi compagni l’hanno definita come un incubo che va avanti da trent’anni. È così anche per lei?
"Io ancora non ci dormo. Mi capita di svegliarmi la notte e di rivedere i video dei rigori. Mi sveglio e mi dico “Buttati a destra!”. Invece mi spiazzarono tre volte. Ne ho preso uno, ma non è bastato. Non mi levo un’immagine dalla testa: io che sfilo a un metro dalla coppa. Potevo toccarla, era lì...".
Quell’estate passò all’Inter di Moratti. In cinque anni avete vinto solo una Coppa Uefa a Parigi. Meritavate di più?
"Sì, assolutamente. Nel ‘98 subimmo una serie di furti a ripetizione. La Juve era una grande squadra, ma noi eravamo più forti e meritavamo. Il fallo di Iuliano su Ronaldo resta una macchia indelebile. Mi hanno tolto uno scudetto. Fu uno scandalo… e ogni volta che ci ripenso mi incazzo".
È vero che fu vicino al Manchester United?
"Mi voleva Sir Alex Ferguson, ma l’Inter aveva appena preso Ronaldo e io non avevo nessuna intenzione di andarmene: ero in squadra con il Fenomeno, il giocatore più forte che abbia mai visto in tutta la mia carriera. In più, Moratti non voleva cedermi. La Premier al tempo aveva meno appeal della Serie A, oggi probabilmente farei una scelta diversa. Allora tutti i più bravi venivano a giocare da noi".
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 13:38 'Premio Aics Beppe Viola', Zanetti tra i premiati insieme a Mancini e Romagnoli. Appuntamento il 24 novembre
- 13:24 Ganz: "Chivu doveva dimostrare e sta dimostrando. Gli attaccanti decidono i derby, Lautaro è straordinario"
- 13:10 Tagliavento: "Var? Sbaglia di più perché interviene troppo. Avrei voluto averlo io, ma..."
- 12:56 Torna l'Inter U23, domenica la sfida contro il Trento: dirigerà Ramondino di Palermo
- 12:42 GdS - Inter, occasione Giovane: ha stregato Chivu e costa un quinto di Lookman. E in futuro il modulo può cambiare
- 12:28 Sky - L'Inter si allena ad Appiano, Chivu riabbraccia altri otto giocatori. Attesa sul fronte Dumfries
- 12:23 Serie A, designati gli arbitri della 12a giornata: Sozza dirigerà il derby di Milano. Var affidato ad Aureliano
- 12:14 Prandelli: "La Roma può sognare lo scudetto, ma dipenderà anche dall'Inter. Il derby di Milano..."
- 12:00 DUMFRIES e DARMIAN verso il FORFAIT, AUGUSTO il jolly di CHIVU. In DUBBIO anche ZIELINSKI?
- 11:45 CdS - Che fine ha fatto il Frattesi decisivo? E il mercato incombe...
- 11:30 Akanji: "Ecco cosa mi piace di Chivu, il primo gol nel derby non sarebbe male. Futuro all'Inter? Vedremo, lo spero"
- 11:16 CdS - Missione Chivu: non solo zoccolo duro. E le alternative rispondono bene
- 11:02 CdS - Verso il derby: pessimismo per Dumfries, ballottaggio a centrocampo
- 10:48 I dolori di Pagliuca: "Nel 97-98 una serie di furti a ripetizione: quell'Inter meritava lo scudetto, fu uno scandalo. E mi voleva Ferguson..."
- 10:34 Qui Milan - Rabiot torna e sarà titolare. Solo un dubbio di formazione per Allegri
- 10:20 La Repubblica - Var, quanti errori. Netto peggioramento rispetto all'anno scorso: i dati
- 10:06 Ghoulam: "Sarà il miglior derby degli ultimi anni. Pio Esposito? Fortissimo, ma..."
- 09:52 Ambrosini: "Inter all'attacco, Milan in attesa: il derby che mi aspetto. Ecco dove si deciderà"
- 09:38 Iachini, che lanciò Bonny: "Talento e testa: Ange può diventare un campione. E fossi nell'Inter prenderei un altro dal Parma"
- 09:24 TS - Inter, lo dicono i numeri: Bonny è il miglior ricambio della Serie A
- 09:10 GdS - Chivu riabbraccia il blocco azzurro e altri tre. All'appello ne manca solo uno
- 08:56 Moriero: "Il derby ti resta dentro. Inter più forte, Dimarco decisivo. E Chivu è stato bravissimo soprattutto in una cosa. Lo scudetto del 1998..."
- 08:42 GdS - Zielinski brilla e Chivu lo vede titolare nel derby. Ma c'è un piccolo allarme...
- 08:29 GdS - Dumfries, situazione più complicata del previsto: Carlos Augusto si scalda per il derby
- 08:15 GdS - Mercato Inter, Frendrup arriva a gennaio? Marotta e Ausilio valutano. E per l'estate...
- 08:00 L'Under 19 di Bollini batte la Polonia a Catania: in campo i nerazzurri Mosconi e Iddrissou
- 00:00 Dumfries e il dubbio derby: tre opzioni e un grosso sì
- 23:57 Marino: "La Juve non può vincere: ha uno scarto importante, basti pensare all'Inter"
- 23:45 Svizzera ai Mondiali, Akanji: "Nel girone vorrei sfidare l'Argentina". Poi Ricardo Rodriguez lo 'rimprovera'
- 23:44 Abodi: "Norvegia più forte di noi. Ora tregua alle critiche, ci interessa solo l'Italia ai Mondiali"
- 23:29 Ferrari, DG Fiorentina: "Stadio, a Milano il Comune ha fatto di tutto per aiutare i club. A Firenze no"
- 23:15 Fenucci, AD Bologna: "Gli stadi tema prioritario. Ma in Italia senza l'intervento pubblico si fatica"
- 23:02 Mondiali 2026, definite le fasce per i playoff UEFA: per l'Italia in semifinale doppio possibile déjà-vu
- 22:48 Alla Svizzera di Akanji basta un pari in Kosovo per volare ai Mondiali. Passaporto anche per Scozia e Austria
- 22:33 Eranio: "Derby, l'Inter resta la squadra da battere. Chivu ha portato qualche idea nuova"
- 22:18 UEFA Women’s Europa Cup, Piovani: "Tante assenze, ma dobbiamo crederci. Servirà la partita perfetta"
- 22:04 De Siervo: "La Champions ha tolto popolarità alla Serie A. Rischiamo di diventare le prequalifiche della F1"
- 21:50 Bisseck cuore d'oro: donazione importante per i bambini svantaggiati di Colonia
- 21:36 Uva: "Euro 2032, solo l'Allianz Stadium al momento ha i parametri. Poi sono in 12 per quattro posti"
- 21:23 Maldini non si sbilancia: "Il derby è strano, ma non determina il risultato finale"
- 21:08 Serena: "Stupito da Chivu, per Esposito nessuna responsabilità". Poi 'consiglia' Brozovic alla Juventus
- 20:54 Piatek spinge il suo Milan: "Sta facendo belle cose, gli auguro di vincere lo scudetto"
- 20:39 Ganz: "L'Inter mi cedette al Milan, segnai in un derby ed esultai. Volevo togliermi qualche sassolino"
- 20:25 Galliani elegge i derby più belli da dirigente del Milan: "I due della semifinale di Champions del 2003"
- 20:10 Bisseck: "Felice di essere importante per l'Inter, punto al Mondiale. Mercato? Cerco di ignorare tutto"
- 19:57 Svizzera, caccia al pass Mondiale: Akanji titolare nello scontro al vertice contro il Kosovo
- 19:43 Giulini e gli italiani del Cagliari: "Seba Esposito una grande promessa. Caprile? Ecco cosa gli auguro"
- 19:29 Stringara: "Il derby sarà una bella partita, aperta a tutto. Ecco cosa ha portato Chivu all'Inter"
- 19:14 Ludi: "Nico Paz ora pensi a questa stagione, non vogliamo distrazioni. Fabregas, prematuro parlare di futuro"
- 19:00 Rivivi la diretta! "IO GIRO L'ITALIA PER TE", ospite INTER CLUB BOSTON. Verso il DERBY: DUMFRIES in dubbio
- 18:47 Santi: "Negli anni ho imparato cosa sia l'Inter. Non abbiamo ancora vinto ciò che sogniamo di vincere"
- 18:35 Roma, Soulé vola basso: "Lo scudetto è un sogno di tutti, ma è ancora presto per parlarne"
- 18:21 Bookies - Inter candidata al miglior attacco anche a fine stagione. Per la miglior difesa Roma la più indicata
- 18:07 Braglia: "Inter più forte, Milan più organizzato. Chivu mi piace, ma aspettiamo per i paragoni"
- 17:52 Sky - Dumfries resta in dubbio per il derby contro il Milan: l'olandese continua a sentire il fastidio alla caviglia sinistra
- 17:38 Dalla Turchia - Il Galatasaray torna su Calhanoglu: da Istanbul pronti a riprovare l'affondo
- 17:24 Sky - Inter, allenamento concluso: Lautaro in gruppo, domani altri arrivi. In attacco torna Thuram dall'inizio
- 17:10 Bellinazzo: "Nuovo San Siro, entriamo nel concetto di 'piattaforma'. Dovrà essere uno stadio di qualità più che di proprietà"
- 16:56 Sky - Milan, Rabiot punta l'Inter: oggi primo allenamento in gruppo. E in tre hanno anticipato il rientro
- 16:42 Bastoni: "Lautaro leader che si fa aiutare, io mi prendo un merito. Finale? Il calcio dà sempre un'altra occasione"
- 16:28 Fiorentina, Ferrari: "Per uno stadio nuovo serve una proprietà forte e decisiva. A Firenze non è stato come a Milano"
- 16:14 Caressa: "Se si libera dalla paura, per l'Italia sarà abbastanza naturale andare ai Mondiali"
- 16:00 Milan, Tare: "I derby non si giocano, si vincono. Sarei un bugiardo a dire che non voglio lo scudetto"
- 15:45 Mondiale U17, l'Italia vola ai quarti: Uzbekistan battuto, Campaniello protagonista con una doppietta
- 15:31 Vlasic: "L'Italia è una squadra fortissima, spero vada Mondiale. Deve solo trovare un po' di equilibrio"
- 15:17 I bookies credono in Chivu: Inter campione d'inverno. Nerazzurri favoriti anche per la vittoria finale
- 15:03 D'Ambrosio: "L'Inter è cambiata mentalmente al Mondiale per Club. Chivu? Ha tante chance di alzare qualche trofeo"
- 14:49 Inter Women, operazione rimonta contro l'Hacken: appuntamento a domani, dove vedere il match
- 14:35 Bologna, Cambiaghi: "Scudetto? No, è troppo. Supercoppa italiana, non dico nulla..."
- 14:21 Perinetti: "L'Inter è la squadra che può rappresentare meglio l'Italia in Europa. Credo potesse vincere più scudetti"