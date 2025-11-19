Anche il Corriere dello Sport conferma: Dumfries probabilmente non ce la farà a recuperare per il derby. Il fastidio alla caviglia persiste e da parte dello staff tecnico e dei medici non c’è intenzione di forzarne il rientro. Più probabile la convocazione per l’Atletico. Anche il recupero di Darmian rischia di slittare alla prossima settimana. Per domenica quindi probabile l’impiego di Carlos Augusto dal 1’ sulla destra.

Per il resto, ballottaggio a centrocampo tra Zielinski e Sucic, considerando che Mkhitaryan sarà ancora indisponibile e che Frattesi resta indietro nelle gerarchie.