Denzel Dumfries è realmente a rischio derby. Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, infatti, l'olandese potrebbe non esserci contro il Milan e anche contro l'Atletico Madrid. Sta effettuando da giorni le terapie del caso, ma la situazione è più complicata rispetto ai primi esami svolti in Olanda. Il trauma distorsivo accusato contro la Lazio non è ancora alle spalle.

Il problema per Chivu è che non ci sono vere e proprie alternative, considerando che Luis Henrique non è ancora ritenuto pronto dal tecnico, il quale ad oggi propende per rilanciare Carlos Augusto, come già ha fatto a partita in corso contro i biancocelesti.