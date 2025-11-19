Altra defezione in casa Juventus che perde un altro difensore. "In seguito a un problema muscolare accusato durante l'allenamento di martedì, questa mattina Daniele Rugani è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo soleo della gamba destra" si legge nel comunicato diramato dalla società torinese. Secondo Sky Sport le tempistiche di recupero dovrebbero essere di almeno un mese. 

