Il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, e i difensori di Roma e Lazio, Gianluca Mancini e Alessio Romagnoli, sono solo alcuni dei vincitori del 42° premio di cultura sportiva "Beppe Viola", presentato questa mattina nella sala Paolo Rossi della Figc, alla presenza del n.1 della Federcalcio, Gabriele Gravina, del presidente AICS, Bruno Molea e dell'ideatore del premio, Raffaele Minichino.

"Si valorizza la memoria di uomo straordinario, perché oggi ci manca tanto uno come Beppe Viola. Ci manca quell'ironia e il saper fermare il tempo per raccontare poesia e sensibilità del mondo dello saper fermare il tempo per raccontare poesia e sensibilità del mondo dello sport", le parole di Gravina. La consegna avverrà lunedì 24 novembre alle ore 17 presso il Salone d'Onore del CONI.