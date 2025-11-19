Cos'è che blocca le trattative per il rinnovo tra il Borussia Dortmund e Karim Adeyemi, forte attaccante 23enne sul quale l'Inter avrebbe fatto un primo sondaggio? Secondo Sky Sports Deutschland, il BVB vorrebbe prolungare il contratto con il nazionale tedesco, ma le due parti hanno opinioni divergenti sul suo stipendio. La società della Vestfalia vorrebbe aumentare il suo attuale stipendio da 475.000 euro al mese (circa 5,7 milioni di euro all'anno) a 600.000 euro al mese (circa 7,2 milioni di euro all'anno). Una somma che però, secondo l'agente Jorge Mendes, non è da ritenersi sufficiente.

Inoltre, Mendes insiste affinché in ogni potenziale nuovo contratto venga inclusa una clausola rescissoria. Il Borussia Dortmund probabilmente accetterebbe solo con riluttanza: una clausola rescissoria da 75 a 80 milioni di euro sarebbe accettabile per il club.