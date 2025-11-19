La risposta al tandem Rafael Leao-Christian-Pulisic è una sola: Francesco Acerbi. Ne è convinta la maggioranza dei lettori di FcInterNews.it che ha partecipato all'ultimo sondaggio in cui si chiedeva chi avrebbero voluto al centro della difesa tra il difensore di Vizzolo Predabissi, Yann Bisseck e Stefan de Vrij. Una risposta indicativa della fiducia riposta ancora nel classe '88, rientrato (bene) contro la Lazio dopo l'assenza dalla serataccia di Napoli. Evidentemente in partite come il derby il tifoso punta sull'esperienza, per quanto il tipo di avversario e le qualità dei suoi attaccanti inviterebbero a fare altre riflessioni.

La rapidità di Leao e Pulisic e la tendenza del Milan a ripartire velocemente negli spazi mal si sposa con il baricentro dell'Inter che aggredisce alto per recuperare subito il pallone, invitando a nozze chi altro non aspetta. Contro la Fiorentina, viste proprio le peculiarità del reparto offensivo viola con Albert Gudmundsson e Moise Kean, Cristian Chivu si affidò all'esplosività e alla rapidità di Bisseck, capace più dei suoi colleghi di ripiegare velocemente e recuperare terreno contro attaccanti veloci. Anche la squadra di Massimiliano Allegri adotterà verosimilmente lo stesso spartito, anche solo considerando il suo percorso finora e le caratteristiche dei propri giocatori. In questo contesto il tedesco, che in passato si è confrontato anche contro Leao nell'uno contro uno uscendone spesso vincitore, sembrerebbe una soluzione saggia. Meno fiducia invece in De Vrij, nonostante nel suo curriculum vitae nerazzurro ci siano numerose ottime prestazioni e qualche gol nel derby.

Al momento non è ancora chiaro quali saranno le scelte di Chivu per tutti i reparti, forse solo l'attacco con il ritorno della ThuLa non dovrebbe riservare sorprese. Sicuramente l'allenatore romeno valuterà ancora in questi giorni le condizioni psico-fisiche dei propri calciatori e, per quanto riguarda chi agirà tra Manuel Akanji e Alessandro Bastoni, deciderà tra esperienza e atletismo. I tifosi, intanto, hanno fatto la loro scelta.