In vista del derby di Milano, sono tornati ieri a lavorare a Milanello i vari Gabbia, Ricci e Maignan, oggi torneranno Modric, Leao, Pavlovic, Nkunku e Odogu. Domani, secondo Tuttosport, sarà la volta di Athekame, De Winter, Saelemaekers e Bartesaghi.

Le ultime dal centro sportivo rossonero dicono che Rabiot si è allenato ieri per la prima volta in gruppo e tornerà titolare con Modric e Fofana. Davanti la coppia Leao-Pulisic. A sinistra dubbio Bartesaghi-Estupinan, mentre a destro ci sarà Saelemaekers. In difesa confermati Tomori, Gabbia e Pavlovic. Solo nei prossimi giorni si capirà se potrà essere a disposizione Gimenez in attacco.