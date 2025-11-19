Oggi su La Repubblica si analizzano alcuni aspetti che non funzionano nel nostro campionato. Tra questi l'utilizzo del Var. Dopo undici giornate, gli interventi hanno sanato 42 dei 50 errori commessi dagli arbitri, l'84%. Dato nettamente più basso rispetto all'anno scorso, quando era al 92%.

Sono infatti sfuggite già otto situazioni. In tutta la passata stagione erano state 15. Tra gli altri casi si cita il rigore concesso al Napoli contro l'Inter per il contrasto Di Lorenzo-Mkhitaryan.

Sezione: Rassegna / Data: Mer 19 novembre 2025 alle 10:20
Autore: FcInterNews Redazione
vedi letture
Print