Raggiunto da TMW a margine della presentazione del 40° Premio Viareggio Sport, Paolo Maldini tocca tanti temi legati al calcio compreso ovviamente il 'suo' Milan, avversario dell'Inter nel derby di domenica sera: "Io del Milan faccio un po' fatica a parlare, ma sono contento che comunque ci sia una classifica migliore rispetto al passato - premette -. Il derby è strano. Noi abbiamo perso 6-7 derby di fila, magari vincendo poi il campionato. Poi abbiamo cominciato a rivincerli e le cose non sono andate bene. Il derby non determina il risultato finale".

Quando hanno nominato Gattuso c.t., cosa hai pensato?

"Ho pensato che fosse un'ottima idea perché incarna lo spirito che la Nazionale dovrebbe avere".

La Nazionale è davvero così debole come si dice?

"I tempi sono cambiati, molte squadre sono migliorate. Ho visto un po' di Germania-Lussemburgo e, paradossalmente, il Lussemburgo ha dominato per un tempo. Questo sembra incredibile, ma dobbiamo renderci conto che c'è un'evoluzione di tutte le altre nazionali e noi dobbiamo rimanere al passo".

Al Napoli c'è un Conte sotto pressione dopo gli ultimi risultati e lo sfogo di Bologna.

"Sotto pressione di sicuro, lui è nato sotto pressione ed è il suo modo di affrontare la vita e il calcio. Ma tra Inter, Juventus e Napoli se la giocheranno. Poi se il Milan riesce a mantenere questa classifica sul finale, ci proverà".