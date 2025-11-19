Finisce l'avventura dell'Inter di Gianpiero Piovani nella Women's Europa Cup: le nerazzurre non sono state capaci di trovare nemmeno la rete che avrebbe riequilibrato il risultato del doppio confronto con le svedesi dell'Hacken, che alla fine capitalizzano al meglio l'erroraccio di Cecilia Runarsdottir nella gara d'andata e volano ai quarti di finale della competizione. Inter che ha pagato le numerose assenze e non è stata capace di incidere malgrado l'orgoglio messo in campo e la mole di gioco macinata.