Nel mercato di gennaio l'Inter cercherà un'occasione, particolarmente nel ruolo dell'esterno destro. Ne scrive oggi Tuttosport: manca, ad oggi, chi possa dare un cambio all'olandese. Ci sono Darmian e Luis Henrique, ma per motivi diversi non offrono garanzie.

Il jolly italiano comincia a sentire gli scricchiolii fisici dovuti all'età che avanza, mentre il brasiliano sembra un adattato a quel ruolo e non dà garanzie soprattutto in fase difensiva. Non va nemmeno esclusa una sua partenza in inverno, magari in un club italiano, in modo da garantirgli un apprendistato nel nostro campionato. Al suo posto potrebbe arrivare un "low cost" o un giocatore in prestito con diritto di riscatto, per poi andare più decisi in estate sul vice Dumfries. 

Data: Mar 18 novembre 2025 alle 09:24
Autore: FcInterNews Redazione
